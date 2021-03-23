الجيش الاسرائيلي ينشر "بالخطأ" خريطة تظهر قواعده السرية

تضمنت الخريطة المواقع والقواعد العسكرية السرية التابعة للقوات الجوية الاسرائيلية وكذلك أجهزة المخابرات وغيرها.

قالت صحيفة هآرتس الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي نشر بالخطأ خريطة تتضمن أماكن مواقعه وقواعده العسكرية، بما فيها تلك السرية.

وبحسب الصحيفة، فإن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش نشرت تلك الخريطة في إطار توضيح أماكن مجمعات اختبارات فيروس كورونا للجنود، فظهرت العديد من المواقع والقواعد العسكرية السرية التابعة للقوات الجوية وكذلك أجهزة المخابرات وغيرها.

وتقدمت هآرتس بطلب للجيش الإسرائيلي باستبدال الخريطة المنشورة، فيما اعترف الناطق باسم الجيش أنها نشرت بالخطأ وتم استبدالها.

والجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي لم ينشر سابقاً أي معلومات عن هذه القواعد.

