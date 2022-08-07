الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو لعملية اغتيال "خالد منصور"

كشف مقطع فيديو نشره جيش الإحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأحد، لحظة اغتيال القيادي في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور في قطاع غزة، الذي تغنت "اسرائيل" باغتياله، وتعتبر أن رتبته تعادل رتبة جنرال.

ونشرت السلطات الإسرائيلية مقطع فيديو لوزير دفاعها، بيني غانتس، وهو يأمر بتنفيذ عملية الاغتيال ضد خالد منصور، الذي استشهد جراء غارة استهدفت منزله الكائن في رفح جنوب "غزة"، كما استشهد معه زياد المدلل نجل القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل وثلة أخرى من المواطنين.

واستخدمت "إسرائيل" كمية كبيرة من الصواريخ ودمرت اكثر من منزل للوصول لعضو المجلس العسكري لسرايا القدس خالد منصور، الذي تصفه إسرائيل بالمطلوب الأول في حركة الجهاد الاسلامي والثاني في قطاع غزة بعد محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

سرايا القدس

وأكدت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صباح اليوم الأحد، نبأ اغتيال الاحتلال الإسرائيلي خالد منصور أحد أبرز قادتها بغارة استهدفته في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان “نزف شهيدنا القائد الكبير خالد سعيد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية، الذي ارتقى جراء غارة صهيونية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح”.

وأضاف البيان “دماء الشهداء لن تضيع هدرًا، والمجاهدون لن يدعوا هذه الدماء تجف قبل أن يدكوا بصواريخهم مستوطنات العدو ويذيقوه بأسهم، ويجعلوه يتجرع مرارة الندامة على ما اقترفت يداه من إرهاب وقتل للأبرياء واستباحة للأرض والدماء”.

تغطية صحفية: "أبناء الشهيد خالد منصور يبكون والدهم الذي اغتاله الاحتلال مساء أمس في رفح". pic.twitter.com/8B82tLz89o — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 7, 2022

أفيخاي أدرعي

وجاء في تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشاباك..تم القضاء على قائد منطقة جنوب قطاع غزة في الجهاد الإسلامي الفلسطيني المدعو خالد منصور..رتبة المدعو خالد منصور تعادل رتبة جنرال..بالإضافة إلى ذلك وكما يبدو، تم القضاء على ناشطين إرهابييْن بارزين آخرين، وهما قائد لواء رفح في الجهاد المدعو زياد المدلل وعضو قيادة الجهاد".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "فقد عمد المدعو منصور، في الأيام الأخيرة في تنفيذ عمليات إرهابية تتمثل بإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية نحو إسرائيل، وكان المخطط والمسؤول المركزي للعملية التخريبية على الحدود والتي أحبطها الجيش في الأيام الأخيرة"، على حد قوله.

#فيديو هكذا تم القضاء على القيادي البارز في #الجهاد_الإسلامي المدعو #خالد_منصور قائد منطقة جنوب القطاع في الجهاد والتي تعادل رتبته رتبة جنرال.



كما يبدو تم القضاء بالعملية على ناشطيْن إرهابييْن بارزيْن أخرييْن وهما قائد لواء رفح والمدعو زياد المدلل عضو قيادة الجهاد #الفجر_الصادق pic.twitter.com/QRoaz42tbL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2022

تنفيذ العمليات

وأردف: "على مدى سنوات مضت، كان خالد منصور شريكا في تنفيذ عمليات عديدة، منها العملية في عام 2004 التي أصيب فيها قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، بجروح متوسطة..كما شغل المدعو منصور في عام 2010، منصب قائد الوحدة الصاروخية وتبنى العملية التخريبية التي قتل فيها ضابط وجندي إسرائيليان..كما قاد العشرات من عمليات إطلاق قذائف صاروخية تجاه دولة إسرائيل، بدء من قذائف الهاون وحتى وسائل قتالية صاروخية متقدمة".

قائد المنطقة الشمالية

واستطرد: "في عام 2015، شغل منصور منصب قائد المنطقة الشمالية في قطاع غزة في الجهاد ومن ثم انتقل الى منصب قائد المنطقة الجنوبية ومسؤول ملف الأنفاق وقيادة الوحدة الصاروخية للجهاد..وفي عملية "حارس الأسوار" (الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية عام 2021) كان مسؤولا عن إطلاق قذائف صاروخية مكثفة نحو دولة إسرائيل خاصة نحو مدينتي أشدود وأشكالون وحاول تنفيذ هجمات ضد قوات جيش الدفاع والمواطنين الإسرائيليين".

والتحق "خالد منصور" بالذراع العسكري للجهاد الاسلامي عام 1988 وهو بعد في بداية التعليم الثانوي.