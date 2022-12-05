الجيش الاسرائيلي يهدم مسجدا قرب الخليل

هدم الجيش الاسرائيلي الاثنين، مسجدا مقاما في بلدة دورا في جنوب غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن وزارة الأوقاف قولها ان قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت بالاليات الثقية "مصلى رسول الله" الذي اقيم قبل ثلاثة اشهر في منطقة "خلة طه" بقرية دير سامت.

ومنطقة خلة طه التي اقيم عليها المصلى البالغة مساحته نحو 100 متر مربع، مهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال لصالح توسعة مستوطنة "نجهوت" المجاورة.

قوات الاحتلال تهدم مصلى رسول الله في منطقة خلة طه قرب دير سامت جنوب الخليل. pic.twitter.com/DVTd0cVLMB — عين الخليل 𓂆 (@ain_khalel) December 5, 2022

وتتهدد المصادرة 3000 دونم من أراضي المواطنين في المنطقة.

على صعيد اخر، اقدم مستوطنون على اقتلاع 30 شجرة زيتون غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، بحسب ما افاد وكالة الانباء الفلسطينية.

واضافت الوكالة ان قوات إسرائيلية قامت ايضا بقطع أشجار حرجية شمال غرب المدينة موزعة على مساحة دونمين.

والاثنين ايضا، شيّع آلاف الفلسطينيين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الشهيد عمر مناع (22 عامًا)، الذي قتله الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة.

تشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيدًا جرّاء اقتحامات واعتقالات تُفجّر اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة اخرى.