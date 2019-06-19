الجيش الاميركي: لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية تسبب بانفجار الناقلة اليابانية

أعلن الجيش الأميركي الأربعاء، أن الهجوم على الناقلة اليابانية في خليج عمان قبل أيام ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية.

وقال ضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية في لقاء مع صحافيين في الفجيرة، شرق الإمارات العربية المتحدة: "جمعنا معلومات بيومترية حتى هذه اللحظة يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية لمحاسبة الأفراد المسؤولين" عن الهجوم.

وتابع متحدثا في منشأة تابعة للبحرية الأميركية قرب ميناء الفجيرة المطل على بحر عمان: "التقييم هو أن الهجوم على الناقلة كوكوكا كوريجوس والضرر الذي ألحق بها كان نتيجة ألغام بحرية زرعت على الغلاف الخارجي للسفينة".

وذكر الضابط الأميركي أن اللغم الذي انفجر "كان فوق المياه، ولا يبدو أن النيّة كانت إغراق السفينة"، مشيرا إلى لغم آخر ثبّت على هيكلها الخارجي وقد أزالته قبل انفجاره قوة إيرانية كانت على زورق سريع.

والخميس الماضي، تعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية في خليج عُمان لهجومين، ما أدى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما.

وعقب يوم من الهجوم، دخلت ناقلة النفط اليابانية، كوكوكا كاريدجس، المياه الإقليمية الإماراتية، بعد قطرها من خليج عُمان.

وأفاد الجيش الأميركي، الأربعاء، أن "الأضرار المرصودة في الناقلة اليابانية لا يمكن أن تنجم عن جسم طائر".

وأضاف الجيش الأميركي: "نجري تحقيقا مشتركا مع شركائنا الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتي النفط".

وأعلن الجيش أن "المحققين رفعوا بصمات أصابع ويد من الناقلة اليابانية".

وفي الغضون، أدان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي توجيه الاتهام لبلاده باستهداف ناقلات النفط، مؤكدا أن هذا الاتهام يرمي لممارسة الضغوط عليها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العميد حاتمي، قوله: "إن تهمة استهداف القوات المسلحة الإيرانية لناقلات النفط في بحر عمان كاذبة تماما ونحن ننفيها بقوة".

وأضاف: "إن ايران دولة مقتدرة تشعر بالمسؤولية ولو أرادت القيام بعمل ما فإنها تتحمل مسؤوليته".

ووصف اتهام إيران باستهداف ناقلات النفط بالعمل الجبان، مؤكدا أن بلاده لعبت دورا كبيرا في إرساء الأمن الإقليمي وأمن الممرات الملاحية الدولية.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس 15 يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة.

