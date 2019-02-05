الجيش الاميركي يحذر من التهديد الذي يمثله داعش بعد الانسحاب من سوريا

الجنرال جوزيف فوتيل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

حذر جنرال أمريكي كبير الثلاثاء من أن تنظيم الدولة الإسلامية سيشكل تهديدا دائما بعد انسحاب أمريكي مقرر من سوريا، قائلا إن التنظيم المتشدد مازال يحتفظ بقادة ومقاتلين ووسطاء وموارد، مما سيغذي قدرته على مواصلة القتال.

وتمثل تصريحات الجنرال جوزيف فوتيل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أحدث تحذير من جانب مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين بشأن خطر استئناف الدولة الإسلامية في أعقاب الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول.

وقال فوتيل في جلسة بمجلس الشيوخ "يتعين علينا مواصلة الضغط على هذه الشبكة...فهي لديها القدرة على العودة إن لم نفعل".

وأضاف أن الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية تراجعت لأقل من 20 ميلا مربعا وأن القوات التي تساندها الولايات المتحدة ستستعيدها قبل الانسحاب الأمريكي.