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الجيش الاميركي يحذر من التهديد الذي يمثله داعش بعد الانسحاب من سوريا

الجيش الاميركي يحذر من التهديد الذي يمثله داعش بعد الانسحاب من سوريا
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