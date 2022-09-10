الجيش الاوكراني يتحدث عن تقدم وتحرير اراضي وموسكو تقر

اعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن قوات بلادها سيطرت أخيرا بشكل كامل على مدينة بالاكليا اليوم السبت، بعد قليل من اعلان موسكو تجميع قواتها قرب دونيتسك مقره بالتقدم الاوكراني

القوات الروسية تعيد تجميع نفسها

وقالت وزارة الدفاع الروسية السبت، أن جيش بلادها في أوكرانيا "أعاد تجميع قواته" قرب دونيتسك جنوب البلاد، بعد أن حقق الجيش الأوكراني اختراقا واسعاً في هجومه المضاد. وقالت وزارة الدفاع إن قواتاً روسية قد سحبت من منطقتي بالاكليا وإيزيوم شرق أوكرانيا، "من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس".

وأضافت في بيان "لهذه الغاية، تم خلال الأيام الثلاثة الماضية تنفيذ عملية تهدف إلى الانسحاب المنظم وإعادة انتشار القوات في إيزيوم وبالاكليا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

تقدم اوكراني في بالاكليا

اعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن قوات بلادها سيطرت أخيرا بشكل كامل على مدينة بالاكليا اليوم السبت، واعلن الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي: "تحرير 2000 كيلومترا من أراضينا مع بدء الهجوم المضاد"

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الجيش الروسي: “من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة بتحرير دونباس (في شرق أوكرانيا)، تقررت إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم”.

ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها "في كوبيانسك التي كانت وستظل أوكرانية". وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.

دعم اميركي لاوكرانيا

والخميس وافقت الولايات المتحدة على منح كييف مساعدة مباشرة بقيمة 675 مليون دولار تتضمن شحنات أسلحة وذخائر وأنظمة مدفعية من طراز "هيمارس"، لتعزيز أمن أوكرانيا والشركاء الأمنيين الإقليميين المعرضين لخطر العدوان الروسي في المستقبل، حسب دبلوماسي أمريكي. كما أقرت واشنطن مساعدة مالية جديدة قيمتها مليارا دولار تمنح في شكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.