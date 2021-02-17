الجيش الباكستاني يعلن تصفية ثلاثة إرهابيين في عملية عسكرية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابيين في عملية عسكرية في منطقة بوزيرستان الشمالية القبلية، في شمال غرب البلاد.

وأفاد الجيش في بيان بأن "القوات الأمنية نفذت عملية على أساس معلومات استخبارية، أكدت وجود إرهابيين في مخبأ بمنطقة مير علي، بوزيرستان الشمالية، ليلة الثلاثاء".

وأشار البيان إلى أن "ثلاثة إرهابيين من جماعة عليم خان خوشالي، قتلوا"، مضيفا أن "هؤلاء الإرهابيين متورطون في عمليات قتل مستهدفة، وخطف مقابل فدية، وابتزاز، وإطلاق نار على القوات الأمنية، وتفجير عبوات ناسفة"، كما أكد أن عملية تطهير بالمنطقة قد جرت بعد هذه العملية. (شينخوا)