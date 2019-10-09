الجيش التركي بصدد عبور الحدود السورية

أعلن رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون أن تركيا بصدد عبور الحدود السورية برفقة الجيش السوري الحر.

وأضاف ألتون في تغريدة عبر حسابه على تويتر نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء أن تركيا ستمنع المسلحين الأكراد من “تعطيل جهودنا للتصدي لداعش”.

كانت قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قالت إن مناطق شمال شرق سوريا الحدودية على حافة كارثة إنسانية وشيكة ومحتملة.

وأضافت: “كل المؤشرات والمعطيات الميدانية والحشود العسكرية على الجانب التركي من الحدود تشير إلى أن مناطقنا الحدودية ستتعرض لهجوم تركي بالتعاون مع المعارضة السورية المرهونة لتركيا”.

وتابعت: “هذا الهجوم سيؤدي لسفك دماء آلاف المدنيين الأبرياء بسبب اكتظاظ مناطقنا الحدودية بالسكان”.

وزادت بالقول: “بناء عليه ندعو المجتمع الدولي وجميع دول التحالف الدولي ضد داعش الذين قاتلنا معاً وانتصرنا معاً على خلافة داعش المزعومة للقيام بمسؤولياتهم وتجنب كارثة إنسانية وشيكة محتملة”. (د ب أ)