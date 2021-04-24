الجيش التركي يبدأ عمليات عسكرية في العراق

أطلق الجيش التركي عملية عسكرية برية جديدة ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق وقالت مصادر ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بمركز قيادة "عملية مخلب البرق ومخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.



اردوغان: لا مكان لحزب العمال

وشدد أردوغان على أنه لا مكان للمنظمة الانفصالية "بي كا كا" ولا للإرهاب في مستقبل تركيا والعراق وسوريا، مشيرا إلى أن "هدف تركيا القضاء التام على الإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية وفق تعبيره وأكد أردوغان تصميم بلاده على القضاء على الإرهاب وإنقاذ مواطنينا من هذا البلاء.

قوات خاصة تشارك في العملية

وأكدت تقارير إخبارية تركية إنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية ومدفعية.

ودخلت قوات خاصة تابعة للجيش التركي إلى عمق الأراضي العراقية بمسافة 9 كيلومترات وأقامت نقاطا عسكرية جديدة في محافظة دهوك، إضافة إلى إسناد من قبل طيران الجيش التركي فوق المنطقة ذاتها، بحثاً عن مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني وذلك وفق وسائل إعلام كردية.

وتقوم القوات التركية بين فترة وأخرى بعمليات مشابهة في شمال العراق لملاحقة عناصر "حزب العمال الكردستاني" الذي تُصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً، فيما تتواجد القوات التركية في بعض مناطق شمالي العراق بشكل دائم، وفق اتفاقيات مبرمة مع الجانب العراقي في عام 1995.