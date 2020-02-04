الجيش التركي يرسل ل"إدلب" كبائن حراسة مقاومة للرصاص

أرسل الجيش التركي اليوم الثلاثاء، إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب السورية، كبائن حراسة متنقلة تتميز بمقاومتها للرصاص.

وانطلقت 10 شاحنات محملة بالكبائن من قضاء ريحانلي، إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب.

ودخلت الشاحنات التركية إلى الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

من جانب آخر يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات إضافية إلى وحداته العسكرية قرب الحدود السورية.

وتعرضت قافلة عسكرية تركية أمس الاثنين، لقصف من قبل القوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل 7 جنود أتراك ومدني.

وحسب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، "قامت القوات التركية بالرد المباشر على الهجوم، وكبدت الجيش السوري خسائر فادحة وقتلت 76 من عناصر الجيش واستهدفت 54 موقعا بإدلب"