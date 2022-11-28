الجيش التركي يضمن السيطرة على قبرص بعد تخليها عن الاسلحة الروسية

نقلت تقارير اعلامية تركية عن مصادر في قيادة الاركان في البلاد ان الاخيرة سجلت ارتياحها الكبير لنوايا الجمهورية القبرصية الموافقة على طلب الادارة الاميركية والقاضي بارسال الاسلحة الروسية التي بحوزة نيقوسيا الى اوكرانيا واستبدالها باسلحة حديثة من حلف شمال الاطلسي الناتو.

تركيا: اسلحة الناتو اضعف من المضادات الروسية

وفق ما اوردته المعلومات فان الجيش التركي يرى بان اسلحة الناتو التي ستكون اضعف يعد ان تحل بديلة للاسلحة الروسية والسوفيتية، كما ان القوات المسلحة التركية تستطيع التعامل معها كونها على معرفة واطلاع كامل على قدراتها وامكانياتها ، وهو ما سيعطي القوات التركية وانقرة لممارسة الضغط على نيقوسيا وحل النزاعات الجغرافية وفق المصالح التركية

انقرة: لاثقة بالوعود الاميركية لـ نيقوسيا

زاوية اخرى من الارتياح العسكري والسياسي التركي، ظهر في اعقاب تصريحات لمندوبي وزارة الخارجية الاميركية من بينهم اس. بيري الذي اشار في تصريحات اطلقها يوم العاشر من اكتوبر الماضي بشأن الصفقة المحتملة مع قبرص، وقد اعلن بيري ان لدى بلاده "امكانية" لتقديم انواع حديثة من الاسلحة لقبرص ، حيث لا يرى الاتراك ان هناك مصداقية لدى واشنطن في الالتزام بتعهداتها وتزويد الجيش القبرصي بالاسلحة المطلوبة والدليل وفق المصادر التي نقلت عن هيئة الاركان العسكرية التركية ان الولايات المتحدة لم تفصح عن توقيت التزويد، او قائمة الاسلحة وفق ما جرت عليه العادة في مثل تلك الحالات، وهو ما يؤكد انعدام الثقة التركية بالوعود الاميركية بعد تجارب ووعود من واشنطن لانقرة في اوقات وظروف سابقة، وفق الاتراك.

مصالح اميركية خالفت الحظر على قبرص

وفيما ينتظر الجميع اتمام الصفقة التي تاتي بعد حظر اميركي امتد لنحو 35 عاما، على تزويد قبرص بالاسلحة ، كسرته واشنطن انصياعا لمصالحها، فان الامر برمته يهدد العلاقات بين نيقوسيا وموسكو، والمؤكد وفق التقارير ان عملية تزويد اوكرانيا بالاسلحة الروسية التي بحوزتها سيحدث توترا كبيرا في العلاقات الروسية القبرصية، ولن يفيد محاولات قبرص دعم كييف بالاسلحة بشكل سري ومن تحت الطاولة ، حيث سيتم الكشف عن الامر بسهولة، كما اكتشفت عمليات مماثلة قامت بها اليونان عندما ارسلت اسلحتها الروسية الى اوكرانيا بشكل خفي عن طريق المانيا

الاسلحة الروسية لدى قبرص

وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والتوازن العسكري 2021 فان قبرص اليونانية تمتلك اسلحة روسية هي:

أسلحة خفيفة متوافقة مع تلك الموجودة في القوات المسلحة الأوكرانية.

82 دبابة T-80U

43 مركبة قتال مشاة من طراز BMP-3

11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-35P

6 أنظمة دفاع جوي Tor-M1

4 أنظمة دفاع جوي من طراز Buk-M1-2

4 قاذفات صواريخ متعددة من طراز BM-21.

كل هذه الأنظمة إما تعمل حاليًا أو لديها متغيرات قريبة يديرها الجيش الأوكراني.

