الجيش التركي يطلق النار على طائرات روسية في إدلب السورية

قال التليفزيون الروسي، الخميس، إن خبراء عسكريين أتراك في محافظة إدلب السورية يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف في محاولة لإسقاط طائرات حربية روسية وسورية.

وتزامن هذا التصريح، الذي بثته قناة روسيا24 التليفزيونية أثناء عرض تقرير من إدلب، مع إعلان مسؤولين أتراك السيطرة على بلدة النيرب في إدلب.

وأضاف تقرير روسيا24، “طائراتهم والطائرات الروسية تنقذ حياة الجنود السوريين حرفيا، الطائرات السورية والروسية توقف تقدم مسلحي المعارضة مرة بعد أخرى، لكن السماء فوق إدلب خطيرة كذلك، مسلحو المعارضة والخبراء الأتراك يستخدمون بشكل نشط أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف”.