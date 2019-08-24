الجيش التركي يطلق عملية "المخلب 3" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية إطلاق عملية “المخلب 3” ضد المسلحين في منطقة “سينات ـ حفتانين” شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان لها، السبت، إن العملية انطلقت في المنطقة، الجمعة.

وأوضحت أنها تهدف إلى ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على المسلحين ومغاراتهم وتحصيناتهم في “سينات ـ حفتانين”.

ولفتت إلى أن العملية مستمرة بنجاح وفق الخطة الموضوعة، بدعم من المقاتلات والطائرات المسيرة والمدافع.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، انطلقت عملية “المخلب” بمنطقة “هاكورك” شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على “خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد”.

وأطلق الجيش التركي عملية “المخلب – 2”، في 12 يوليو/ تموز الماضي، ضد مقاتلي منظمة “بي كا كا” في شمال العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش. (الأناضول)