الجيش التركي يطلق عملية عسكرية برية شمال العراق

أطلق الجيش التركي عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق.

وأكدت تقارير إخبارية تركية إنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية ومدفعية.

🇹🇷 Kahraman Mehmetçik, savaş uçakları ve helikopterleri ile gece saatlerinden itibaren Metina bölgesindeki PKK hedeflerini ağır şekilde vuruyor!



💥 İşte terör hedeflerinin vurulma anı... — A Haber (@Ahaber) April 24, 2021

وحسب التقارير، تستهدف القوات التركية مواقع لـ"حزب العمال" في متينا ومناطق محيطة، منها قارا وقنديل وأفاسين وباسيان والزاب.

وأكدت وسائل إعلام كردية تنفيذ الجيش التركي عملية إنزال في متينا الليلة الماضية.