الجيش التركي يقصف مواقع للقوات الحكومية السورية في تل أبيض

قالت مواقع اخبارية كردية ان الجيش التركي قصف الخميس، مواقع للقوات الحكومية السورية في منطقة تل أبيض في ريف الرقة شمال البلاد.

وقالت المصادر ان القصف استهدف نقاط تمركز قوات حكومة دمشق في المنطقة، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر حكومة دمشق بجروح.

على صعيد اخر، قال شهود ان القوات الحكومية السورية أقدمت الخميس، على قصف محيط نقطة تركية في ريف ادلب.

واضاف الشهود أن النقطة المستهدفة في بلدة “البارة” بريف إدلب تشهد استنفار كبير بين عناصر جيش النظام التركي، حيث لم يتثنى حتى الأن معرفة الخسائر البشرية والمادية جراء الاستهداف.



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