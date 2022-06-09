الجيش التركي ينتظر الأوامر لبدء الهجوم في شمال سوريا.. والوحدات الروسية تتأهب

أفادت وسائل اعلام تركية، بأن الجيش التركي اتخذ مواقع قتالية في محيط مدينتي منبج وتل رفعت في شمال سوريا، في الوقت الذي عززت فيه الوحدات الروسية تواجدها في المنطقة ونشرت معدات عسكرية.

وأفادت "RT" اليوم الخميس، بأن الوحدات الروسية عززت تواجدها على خط الجبهة من تل تمر إلى القامشلي بأربع منظومات دفاع جوي من طراز "بانتسير" ومنظومتي إطلاق صواريخ من طراز "إسكندر".

وأشارت وسائل الإعلام التركية، إلى أن القوات المسلحة التركية والفصائل المسلحة السورية الموالية لها، تنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في شمال سوريا.

ولفتت صحيفة "صباح التركية" إلى أنه قد تم بالفعل تحديد أهداف العملية العسكرية التركية، والتي سيتم تنفيذها في وقت واحد في تل رفعت ومنبج.

إلى ذلك، نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مراسلين زاروا مناطق العمليات المخطط لها من قبل القوات المسلحة التركية في شمال سوريا، أن بدء العمليات سيكون خلال هذا الأسبوع.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق إن القوات المسلحة التركية ستشن عمليات لمكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا. وبحسب تقارير إعلامية، ستتم هذه العمليات في 4 مناطق سورية.