الجيش التشادي يحل الحكومة والبرلمان ويغلق الحدود ويحظر التجول

اعلن الجيش التشادي عن سلسلة اجراءات امنية بعد مصرع رئيس البلاد ادريس ديبي وقالت مصادر متطابقة ان المجلس العسكري امر بحل الحكومة والبرلمان واغلق الحدود واعطى وعد باجراء انتخابات عامة بعد 18 شهرا

اغلاق الحدود

وأعلنت السلطات في تشاد، الثلاثاء، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 14 يوما، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته بجروح خلال اشتباكات مع متمردين في شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام بأن الجيش التشادي أعلن عن فرض حظر للتجوال في العاصمة إنجامينا ومحيطها اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحا، فيما تم إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي حتى إشعار آخر. كما جرى حل الحكومة والمجلس الوطني

ووعد الجيش التشادي بإجراء انتخابات "ديمقراطية" بعد فترة انتقالية تمتد 18 شهرا في البلاد.

عاجل:



مقتل رئيس تشاد "إدريس ديبي" بعد ساعات من انتخابه رئيسا للبلاد لولاية سادسة، ومكوثه في السلطة لمدة 30 سنة. pic.twitter.com/2v8qJIFFKo — Screen Mix (@ScreenMix) April 20, 2021

مجلس عسكري

وبحسب بيان للجيش التشادي، فإن مجلسا عسكريا بقيادة الجنرال محمد كاكا (المعروف أيضا تحت اسم محمد إدريس ديبي)، نجل الرئيس الراحل، سيدير البلاد بعد مقتل والده.

وقال المتحدث باسم الجيش عظيم برمينداو أجونا في بث تلفزيوني إن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط الجيش اختار الجنرال محمد كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأعلنت وفاته بعد يوم من إعلانه فائزا في انتخابات رئاسية كانت ستمنحه فترة سادسة في السلطة. وقاطع الانتخابات معظم خصومه الذين شكوا طويلا من حكمه القمعي.

ديبي توجه الى الخطوط الامامية

وقال المسؤولون عن حملة ديبي الانتخابية أمس الإثنين إنه توجه إلى الخطوط الأمامية للانضمام إلى القوات التي تقاتل من وصفهم بالإرهابيين بعد أن تقدم المتمردون المتمركزون عبر الحدود الشمالية في ليبيا لمئات الكيلومترات جنوبا نحو العاصمة نجامينا.

وقال المتحدث باسم الجيش التشادي الذي كان محاطا بعدد من الضباط: “المارشال إدريس ديبي إيتنو تولى قيادة العمليات خلال قتال بطولي ضد إرهابيين من ليبيا، مثلما فعل في كل مرة تتعرض فيها مؤسسات الجمهورية لخطر داهم. أصيب خلال القتال وتوفي لدى عودته إلى نجامينا”

صادق العزاء والمواساة للشعب التشادي الشقيق في وفاة الرئيس إدريس ديبي اتنو، الذي تلقينا نبأ وفاته اليوم .

إننا إذ نترحم عليه نتذكر الأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات بين السودان وتشاد، وإسهامه في خدمة قضايا القارة الأفريقية والتعاون بين شعوب المنطقة. pic.twitter.com/kIugz5bGOx — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 20, 2021

المجلس يطمئن الشعب التشادي

وقال برمينداو: “المجلس الوطني الانتقالي يطمئن الشعب التشادي بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان السلام والأمن والنظام الجمهوري”.

وعمل ديبي على وضع دستور جديد في 2018 كان سيتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2033 رغم أنه تضمن فرض قيود على فترات الرئاسة.

وحصل على لقب مارشال في 2020. وكان قد قال قبل انتخابات الأسبوع الماضي “أعرف سلفا أنني سأفوز مثلما فعلت طوال الثلاثين عاما الماضية”.

وكان يواجه حالة من الاستياء الشعبي المتزايد بسبب إدارته للثروة النفطية في البلاد كما تعامل بحدة مع خصومه.

لكن ديبي حصل على 79 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أعلنت نتائجها أمس الاثنين.

عانت دولة تشاد لعقود من الاشتباكات الداخلية والنزاعات الحدودية.. آخر أحداثها مقتل الرئيس إدريس ديبي في معارك مسلحة.

شاهدوا القصة لتعرفوا المزيد عن تشاد ذات الإرث العربي الإسلامي. pic.twitter.com/VqaWOLRTs7 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) April 20, 2021

ديبي حليف الغرب

واعتبرت الدول الغربية ديبي حليفا في الحرب على الجماعات الإسلامية المتطرفة ومنها جماعة بوكو حرام النيجيرية في حوض بحيرة تشاد، والجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الأفريقي.

وتمثل وفاته انتكاسة لفرنسا التي اتخذت من العاصمة التشادية نجامينا مركزا لعملياتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. ولم يصدر أي رد رسمي من فرنسا بعد على وفاة ديبي.

ووصل ديبي (68 عاما) إلى السلطة في تمرد عام 1990 وهو أحد أكثر الرؤساء الأفارقة بقاء في السلطة، ونجا مع عدة محاولات انقلاب وتمرد. وكان يُنظر إليه على أنه حليف للغرب يمكن الاعتماد عليه في منطقة مضطربة تعاني عنف الجماعات المسلحة.