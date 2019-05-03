الجيش التونسي ينقل الوقود لتعويض عمل المضربين

بتكليف من رئيس الحكومة التونسية، بدأ الجيش الوطني بنقل الوقود الى انحاء البلاد املا في تعويض محطات الوقود عن النقص الحاصل فيها نتيجة اضراب العاملين في هذا القطاع

وامتدت الطوابير عشرات الامتار امام محطات الوقود التي نفذ مخزونها وحدد عمال مختصون بنقل الوقود مدة إضرابهم 3 أيام للمطالبة بزيادة أجورهم وطالبو بزيادة شهرية قدرها 100 دولار على الاقل

وفيما زادت الحكومة، أجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص 6.5%، فان الحكومة التونسية ضغوطا من الدول الدائنة والبنوك الدولية لخفض النفقات والتقشف وتجميد زيادات الأجور