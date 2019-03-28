الجيش الجزائري: فككنا خلية إرهابية كانت تستهدف الانتخابات

قالت قناة النهار التلفزيونية الخاصة، الأربعاء، إن الجيش والشرطة في الجزائر فككا "خلية إرهابية" كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال التجمعات الانتخابية.

وذكرت القناة أنه تم ضبط الخلية التي تضم ثلاثة أفراد في مدينة وهران بغرب البلاد، وأن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة في المنطقة.

ولم يتضح ما إذا كانت الخلية ترتبط بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة اللذين لهما فروع تنشط في الجزائر.

رويترز