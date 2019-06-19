الجيش الجزائري يتعهد بحماية الاحتجاجات

تعهد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح بحماية الاحتجاجات اليومية التي ينظمها الجزائريون للمطالبة برحيل النظام الحاكم

واكد صالح من أن قوات الأمن ستكون "صارمة" في منع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة.

ونقل البيان عن صالح قوله في خطاب بقاعدة عسكرية بولاية بشارفي جنوب غرب الجزائر "تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس".