الجيش الجزائري يحدد موقفه من اعتقال المسؤولين

ساند قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح جهود القضاء في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين في اعقاب جر العشرات من كبار المسؤولين الى ما وراء القضبان

وقال ان بعض المسؤولين جعلوا من المال العام وسيلة للحصول على مكاسب شخصية، وتسببوا في أزمات اقتصادية للبلاد، وشدد على دعم وموافقة المؤسسة العسكرية للقضاء وتحريره باكامل من أجل مكافحة الفساد وتحويل كل المسؤولين الفاسدين للمحاكمة دون استثناء لأحد مهما بلغ منصبه وتقديمه للعدالة.

وشدد صالح في خطاب اعلامي على ضرورة الوصول إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لعدم الدخول في فراغ دستوري يؤدي إلى خلق مزيد من التعقيد.ودعا صالح للحوار الوطني الذي يضم جميع الأطياف السياسية الجزائرية كوسيلة للخروج من الأزمة والخروج برئيس كامل الشرعية ينتخبه الشارع الجزائري عبر صناديق انتخاب حرة ونزيهة.