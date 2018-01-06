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الجيش الروسي يؤكد نبأ مرافقة طائرات الناتو لـ"سو-30" فوق البلطيق

الجيش الروسي يؤكد نبأ مرافقة طائرات الناتو لـ"سو-30" فوق البلطيق
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