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الجيش الروسي يؤمن مرور عشرات القوافل الأممية في سوريا

الجيش الروسي يؤمن مرور عشرات القوافل الأممية في سوريا
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