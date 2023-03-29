الجيش الروسي يتسلم مئات الدبابات الحديثة

البوابة - تواصل القوات الروسية الضغط عسكريا على القوات الأوكرانية في المناطق الشرقية من أوكرانيا، وتحديدا في إقليم الدونباس، الذي يشهد أشرس المعارك منذ أشهر طويلة، وتحديدا في مدينة باخموت.

وفي إطار الاستعدادات الروسية المكثفة، لمواجهة اي هجوم مضاد للقوات الأوكرانية، في الربيع، مدعوما بالإمدادادت العسكرية الغربية، تسلمت القوات المسلحة الروسية المئات من أحدث الدبابات، غالبيتها من طراز "تي-90 إم" "بروريف".

وقال المصدر، اليوم الأربعاء: "إن غالبية تلك الدبابات التي تسلمتها القوات الروسية، سيجري استخدامها في منطقة العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا".

وأضاف: "حتى الآن، سلم مجمع الصناعات الدفاعية الروسي عدة مئات من الدبابات الجديدة، التي تم إصدارها مؤخرًا من خط تجميع الدبابات [في المصنع] إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وغالبيتها دبابات "تي-90 إم" "بروريف"، بالإضافة إلى مركبات [ دبابات] "تي- 72 بي 3 إم" الحديثة للغاية".

دبابات ألمانية وبريطانية متطورة

يشار إلى أن الجيش الأوكراني، تسلم خلال الفترة الماضية دبابات قتالية ثقيلة من طراز ليوبارد وتشالنجر، إلى الجيش الأوكراني، تزامنا مع تخطيط كييف لشن هجوم مضاد في الربيع.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، عبر رسالة نشرت على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن انضمام دبابات تشالنجر البريطانية وسترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية إلى الوحدات الأوكرانية.

ونشر وزير الدفاع الأوكراني، صورة لتلك الآليات من دون أن يحدد التاريخ الذي تسلمت فيه كييف هذه الدبابات.

كما أكدت الناطقة باسم وزارة الدفاع، إيرينا زولوتار، وصول دبابات تشالنجر إلى أوكرانيا من دون ان تحدد عددها.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الألمانية، أن 18 دبابة قتالية متطورة جدا من طراز ليوبارد، تم تسليمها إلى "كييف".

وأعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن ثقته بأن تحدث تلك الدبابات الفرق على الأرض.

وقال بيستوريوس، في بيان: "وصلت دباباتنا كما هو موعود وفي الوقت المحدد إلى أصدقائنا الأوكرانيين"