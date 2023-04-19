الجيش الروسي يحكم الطوق على أرتيوموفسك

نجحت القوات الروسية المحمولة جوا بفرض حصار وطوق على أرتيوموفسك من الضواحي الشمالية والجنوبية وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء التي اشارت الى انها "حررت ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والوسط والجنوبية الغربية من أرتيوموفسك"

واشارت القوات الروسية في بيان صادر عن وزارة الدفاع الى احباط محاولات من الجيش الوكراني بشن هجوم مضاد على الوحدات الروسية في أرتيوموفسك وعدد من المناطق الأخرى في جمهورية دونيستك الشعبية واكدت ان القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة وتم القضاء على حوالي 75 جنديا خلال اليوم الماضي.

وفيما يتعلق بـ المعارك الدائرة في دونيتسك فقد تحدثت موسكو عن خسائر كبيرة تكبدتها القوات الأوكرانية حيث تم القضاء على حوالي 380 جنديا.