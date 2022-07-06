الجيش الروسي يدمر صواريخ اميركية عالية الدقة

قالت القوات المسلحة الروسية أن قواتها الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة راجمتي صواريخ من طراز HIMARS أميركية الصنع في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وذلك في اطار العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 من فبراير المنصرم، وسط دعم غربي مادي وعسكري لكييف في مواجهة القوات الروسية

تدمير صواريخ اميركية عالية الدقة

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحافية إنه قرب بلدة مالوتورانوفكا بدونيتسك دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو راجمتي صواريخ HIMARS أميركية الصنع ومستودعين للذخيرة الخاصة بهما.

تقدم روسي في دونباس

وفيما تواصل القوات الروسية تقدمها في منطقة دونباس ، دُعي سكان سلوفيانسك هدف موسكو الحالي، إلى إخلاء المدينة التي تتعرض لقصف كثيف. وقال حاكم منطقة دونيتسك متوجها إلى سكان مدينة سلوفيانسك "نصحيتي الكبرى: ارحلوا!" مضيفا "لم يمر يوم منذ أسبوع من دون قصف".

وذكر الحاكم الإقليمي أن القوات الروسية تخوض قتالا عنيفا وتزحف صوب منطقة دونيتسك بعد سيطرتها على آخر بلدتين في لوغانسك المجاورة. وقال إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة خلال العملية الطويلة للسيطرة على مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، لكنها توجه جهودها نحو التحرك جنوبا.

سيطرة روسية على مناطق شاسعة

يُذكر أن روسيا أعادت توجيه قواتها صوب دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي المكون من منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وتسيطر القوات الموالية لروسيا على مساحات شاسعة من المنطقتين منذ توغلت موسكو لأول مرة في أوكرانيا عام 2014 واعترفت "بجمهوريتين شعبيتين" دولتين مستقلتين عشية بدء العملية العسكرية في فبراير. وأعلنت موسكو يوم الأحد "تحرير" منطقة لوغانسك بأكملها.

ولا تزال أوكرانيا تسيطر على جزء كبير من دونيتسك وأي تقدم روسي سيتضمن الاستيلاء على ست مدن صناعية كبيرة، بدءا من باخموت وسلوفيانسك وكراماتورسك.