الجيش الروسي يسيطر على "خيرسون" جنوبي أوكرانيا .. فيديو

دخل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، دون أن يواجه مقاومة تذكر من قبل القوات الأوكرانية، ومتطوعي الدفاع المحلي.

وشرع الجيش الروسي، بعد دخوله "خيرسون"، الواقعة بالقرب من شبه جزيرة القرم، بإقامة نقاط تفتيش على مشارفها، وملاحقة فلوا القوات الأوكرانية، وفق رئيس البلدية إيغور كوليخايف.

وأظهرت مشاهد متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي دخلول الجيش الروسي إلى مدينة خيرسون التي حاصرتها القوات الروسية يوم الأحد.

Russian troops enter Kherson pic.twitter.com/NHV4y9hZYG — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 1, 2022

وبدأ الجيش الروسي عمليات تفتيش في المدينة لملاحقة فلول القوات الأوكرانية، دون أن يواجه أي مقاومة سواء أكان من القوات الأوكرانية أو متطوعي الدفاع المحلي، الذين تم توزيع السلاح عليهم مع بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقال رئيس بلدية خيرسون في رسالة في "فيسبوك" إنّ "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون"، طالباً من السكان "عدم مغادرة منازلهم".

ويبلغ عدد سكان خيرسون نحو 280 ألف نسمة، وتقع شمال شبه جزيرة القرم التي استرجعتها موسكو عام 2014.

وأفاد الجيش الروسي، في وقت سابق، بأنّه سيطر على مدينة برديانسك المطلة على بحر آزوف والواقعة شمال غرب القرم.

مرتزقة في ماريوبول

من جهة أخرى صرح مستشار رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف بأن أكثر من مئتي شخص من المرتزقة الأجانب من كرواتيا والدول الأوروبية الأخرى متواجدون حاليا في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وكتب في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "أكثر من 200 من المرتزقة الأجانب من كرواتيا والدول الأخرى للاتحاد الأوروبي متواجدون في مدينة ماريوبول. يقومون حاليا بالتعاون مع القوات الأوكرانية ووحدات القوميين الأوكرانيين بالدفاع عن المدينة. وسيقتلون في أراضي دونباس. ستذهبون مباشرة إلى (ستيبان) بانديرا".

كما نشر تسجيل فيديو يظهر أحد المرتزقة الكرواتيين المفترضين يؤكد أنه يحارب ضد الروس ابتداء من عام 2014.

وأفادت صحيفة البريطانية، سابقا، بأن فرقة من الأفراد المتقاعدين للقوات الخاصة البريطانية توجهوا طوعا إلى أوكرانيا لـ "دعم دفاع البلاد".