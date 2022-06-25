الجيش الروسي يسيطر على سيفيرودونيتسك بالكامل

أعلن أولكسندر ستريوك، رئيس بلدية مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس بشرقي أوكرانيا السبت، ان الجيش الروسي بات يسيطر على "كامل المدينة" بعد معارك استمرت أسابيع.

وأوضح ستريوك أن "المدنيين بدأوا يخرجون من مصنع أزوت الذي لجأ إليه المئات في الأيام الأخيرة لتجنب القصف".

وأضاف "عاش هؤلاء نحو ثلاثة أشهر في الملاجئ والطبقات السفلى. إنه أمر صعب عاطفيا ونفسيا"، مؤكدا "أنهم يحتاجون الآن إلى مساعدة طبية ونفسية".

وكان الجيش الأوكراني أعلن الخميس، انسحابه من هذه المدينة الإستراتيجية التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب بهدف الدفاع في شكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك.

وأفاد ممثل للانفصاليين الموالين لموسكو هو أندري ماروتشكو السبت، أن القوات الروسية "سيطرت في شكل كامل على المنطقة الصناعية لمصنع أزوت" في سيفيرودونيتسك.

من جهته، قال متحدث انفصالي آخر هو إيفان فيليبوننكو إنه تم "إجلاء" نحو 800 مدني كانوا لجأوا إلى هذا المصنع خلال أسابيع المواجهات، من دون أن يحدد الوجهة التي سلكوها.

وتأتي سيطرة الجيش الروسي على سيفيرودونيتسك بعد أسابيع من المعارك في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

وأفاد الانفصاليون أن قوات موسكو باتت تسيطر في شكل شبه تام على هذه المنطقة التي تعتبر سيفيرودونيتسك جزءا منها، لافتين الى "معارك شوارع" مستمرة في مدينة ليسيتشانسك المجاورة.

والسبت ايضا، دخلت القوات الروسية ليسيتشانسك وتدور "معارك شوارع".

وقال ممثل للانفصاليين الموالين لروسيا اللفتنانت كولونيل أندري ماروتشكو عبر "تيليغرام" إن عناصر "الميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية والجيش الروسي دخلوا إلى مدينة ليسيتشانسك... وتدور معارك شوارع فيها حاليًا".