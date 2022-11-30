الجيش الروسي يعلن عن ابادة 50 جندي اوكراني هاجمو محور كوبيانسك

قال الجيش الروسي انه اباد قوة عسكرية اوكرانية هاجمت محور كوبيانسك ودمرت معداتهم فيما اكدت إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25" في منطقة أرتيوموفسك.

صد هجوم على محور كوبيانسك

وحسب ما اكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فأن قواتها المسلحة صدت هجوما على محو كوبيانسك ، وتم القضاء على نحو خمسين مسلحا، وتدمير عشر دبابات وخمس آليات وعربة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة مدفعية ذاتية الدفع، وسيارة".

واوضحت ان القوة المهاجمة "المجموعات التكتيكية الآلية الأوكرانية" مدعومة بالدبابات حاولت مهاجمة مواقع القوات الروسية في منطقة سكنية في نوفوسيلوفسكوي الا انها لاقت دفاعا قويا اسفرت عن ابادتها

اسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"

على صعيد متصل اعلنت القوات الجوية الروسية انها اسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25" في منطقة أرتيوموفسك في "جمهورية دونيتسك الشعبية" واكدت انه ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا دمرت القوات المسلحة الروسية 3100 مقاتلة وطائرة هليكوبتر وطائرات مسيرة أوكرانية.

وبدأ الجيش الروسي منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة التي اطلق عليها اسم حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية وتقول ان العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".