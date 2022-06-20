الجيش الروسي يعلن عن حصيلة خسائر ثقيلة في صفوف الاوكرانيين

أعلنت الدفاع الروسية الاثنين أن نتيجة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية خلال اليوم الماضي تم القضاء على 450 قوميا متطرفا و13 دبابة ومدرعة أخرى، إضافة إلى 16 عربة خاصة للقوات الأوكرانية.

وقالت مصادر روسية ان القوات المسلحة بدأت تستخدم في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا صواريخ جديدة، وهي صواريخ "جو-أرض" فائقة الدقة من طراز "305".

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية إن مروحيات "مي – 28 إن إم" (صياد الليل) المطورة هي التي تستخدم تلك الصواريخ ضد أهداف هامة للقوات الأوكرانية، وبينها مستودعات الذخائر والمحروقات. وأشار إلى أن الصواريخ الجديدة لها دقة عالية لا تزيد عن مترين.

وهناك أنظمة مختلفة للتصويب، ومن ضمنها نظام التصويب الذي يسمى بـ"ترمي وتنسى" حيث يتم التقاط الهدف عندما لم يطلق الصاروخ بعد من متن المروحية، ويحلق الصاروخ بعد إطلاقه بشكل مستقل ويعتمد إحداثيات هدف يقع خارج مجال رؤيته ولا يتلقى إية إشارات خارجية.

وعند اقترابه من الهدف يتم تشغيل رأسه البصري الإلكتروني الموجه ذاتيا الذي يرسل صورة إلى شاشة مشغله في قمرة قيادة المروحية ويقرر مشغل الصاروخ هدفا يراد تدميره.

ويبلغ مدى عمل صاروخ "305" نحو 14.5 كلم، وزنه عند الإقلاع 105 كلغ، ووزن الرأس القتالية شديدة الانفجار 25 كلغ.

ويخصص الصاروخ لتدمير هدف منفرد ومجموعات من الأهداف ليلا ونهارا، وقد يستخدم ضد الأهداف الثابتة أو المتحركة.