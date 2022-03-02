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الجيش الروسي ينفذ انزال جوي على خاركيف ويسيطر على خيرسون

منشور 02 آذار / مارس 2022 - 08:18
السيطرة على خيرسون
السيطرة على خيرسون

قامت القوات الروسية بعملية انزال جوي في مدينة خاركيف ليل الثلاثاء الأربعاء، فيما اعلن عن سيطرته على مدينة خيرسون الساحلية جنوب أوكرانيا  

السيطرة على خيرسون

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنها حصلت على لقطات مصورة تظهر آليات عسكرية روسية بالمدينة، وتمكنت من تحديد الموقع الجغرافي، والتحقق من صحتها. وقالت القناة الأمريكية إن هذه اللقطات تظهر آليات عسكرية روسية شمال خيرسون، ومركبات عسكرية روسية متوقفة في ميدان سفوبودي وسط المدينة حيث يقع مبنى الإدارة الإقليمية.

وأوضحت أن الأوضاع تشير إلى أن الروس يتحركون في جميع أنحاء خيرسون، دون عوائق على ما يبدو، كما أن القوات الروسية من القرم تقدمت وأقامت معبراً عبر نهر دنيبر.

من جانبه، أكد عمدة مدينة خيرسون الأوكرانية، أن القوات الروسية سيطرت على الميناء النهري ومحطة السكك الحديدية في خيرسون.

 

 

انزال في خاركيف

كما أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت ليل الثلاثاء-الأربعاء إنزالا في خاركيف شرق البلاد، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا ضد هؤلاء "الغزاة" في ثاني كبرى مدن البلاد.

 

 

وكانت خاركيف بؤرة الكثير من المعارك، التي جرت في أوكرانيا في الأيام الأخيرة. ووفقا لمسؤولي الطوارئ، فقد قتل 17 شخصا على الأقل في خاركيف، الثلاثاء، وأصيب العشرات.

وقبل ساعات، اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موسكو بـممارسة "إرهاب الدولة" لقصفها مدينة خاركيف.

كلمات دالة:خاركيفخيرسوناوكرانيا-روسيابايدنحصار روسيا

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