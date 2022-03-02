الجيش الروسي ينفذ انزال جوي على خاركيف ويسيطر على خيرسون

قامت القوات الروسية بعملية انزال جوي في مدينة خاركيف ليل الثلاثاء الأربعاء، فيما اعلن عن سيطرته على مدينة خيرسون الساحلية جنوب أوكرانيا

السيطرة على خيرسون

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنها حصلت على لقطات مصورة تظهر آليات عسكرية روسية بالمدينة، وتمكنت من تحديد الموقع الجغرافي، والتحقق من صحتها. وقالت القناة الأمريكية إن هذه اللقطات تظهر آليات عسكرية روسية شمال خيرسون، ومركبات عسكرية روسية متوقفة في ميدان سفوبودي وسط المدينة حيث يقع مبنى الإدارة الإقليمية.

وأوضحت أن الأوضاع تشير إلى أن الروس يتحركون في جميع أنحاء خيرسون، دون عوائق على ما يبدو، كما أن القوات الروسية من القرم تقدمت وأقامت معبراً عبر نهر دنيبر.

من جانبه، أكد عمدة مدينة خيرسون الأوكرانية، أن القوات الروسية سيطرت على الميناء النهري ومحطة السكك الحديدية في خيرسون.

نغادر العاصمة الأوكرانية #كييف باتجاه إحدى الحدود للدول المجاورة على وتيرة قصف متزايد وقلق كبير للأوكرانيين بعد اقتراب الأرتال العسكرية أكثر من المدينة.. #الحرب_على_أوكرانيا @France24_ar pic.twitter.com/epRg6aks2X — Abdallah Malkawi (@Abdala7) March 2, 2022

انزال في خاركيف

كما أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت ليل الثلاثاء-الأربعاء إنزالا في خاركيف شرق البلاد، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا ضد هؤلاء "الغزاة" في ثاني كبرى مدن البلاد.

صور تظهر الدمار الكبير في مدينة #خاركيف الأوكرانية بعد ليلة من القصف الروسي العنيف#اوكرانيا_روسيا pic.twitter.com/GlJMGw3YcE — ميدل بوست عربي (@middel_post) March 2, 2022

وكانت خاركيف بؤرة الكثير من المعارك، التي جرت في أوكرانيا في الأيام الأخيرة. ووفقا لمسؤولي الطوارئ، فقد قتل 17 شخصا على الأقل في خاركيف، الثلاثاء، وأصيب العشرات.

وقبل ساعات، اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موسكو بـممارسة "إرهاب الدولة" لقصفها مدينة خاركيف.