اعلان الاحكام العرفية في روسيا وانتشار المدرعات عقب تمرد قائد فاغنر

نفت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة متاخرة من يوم امس الجمعة، المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من نفذها الجيش الروسي على مواقع ومعسكرات شركة "فاغنر" وقالت انها انباء لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.

وحسب التقارير فقد اعلن الجيش الروسي الأحكام العرفية في عاصمة البلاد بأوامر من ديوان الرئاسة بعد ان قال بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".

🚨حصري💥



رسالة عاجلة من الجنرال سيرغي سوروفيكين إلى قيادة وجنود فاغنر. pic.twitter.com/ogThpwcqwU — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) June 23, 2023

واكدت القوات الروسية ان قواتها تواصل القيام بمهامها القتالية على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن المزاعم التي انتشرت نيابة عن يفغيني بريغوجين ليس لها أساس.

الا ان تقارير قالت ان موسكو وضعت خطة القلعة والتي تعني اعتقال زعيم قوات فاغنر ونشرت قواتها العسكرية في المدن الروسية خوفا من اي تمرد عسكري فيما دعا نائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا قوات فاغنر للعودة لمواقعها والالتزام بقرارات القيادة العامة للقوات.

واكدت التقارير الرسمية الروسية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على علم بالوضع الذي يدور حول مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف "تم إبلاغ الرئيس بوتين بكل الأحداث التي وقعت حول بريغوجين، ويجري اتخاذ الإجراءات الضرورية".

القوات المسلحة الروسية تنزل إلى الشوارع بعد دعوات "الانقلاب" من قبل مجموعة مرتزقة فاغنر. pic.twitter.com/q2lqOSKWp1 — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) June 23, 2023

وكانت تقارير زعمت ان قائد شركة فاغنر يفغيني بريغوجين قد دعا الى تمرد ضد القوات الروسية وقد تم وضعه على لوائح الارهاب حيث تم قطع الاتصالات الرسمية معه ، وروجت التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الغربية ان يفغيني بريغوجين اعلن ان القوات الروسية استهدفت معسكرات التدريب الخلفية التابعة لوحدات فاغنر ومات الكثير من جنودنا، وان ما نقوم به ليس انقلابا عسكريا وإنما مسيرة لتحقيق العدالة، متوعدا بالانتقام بعد قصف الجيش الروسي مواقع لقواته وفق وصف النشطاء

وفي موجز الانباء بشأن القضية :