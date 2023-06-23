اعلان الاحكام العرفية في روسيا وانتشار المدرعات عقب تمرد قائد فاغنر

نفت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة متاخرة من يوم امس الجمعة، المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من نفذها الجيش الروسي على مواقع ومعسكرات شركة "فاغنر" وقالت انها انباء لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.
وحسب التقارير فقد اعلن الجيش الروسي الأحكام العرفية في عاصمة البلاد بأوامر من ديوان الرئاسة بعد ان قال بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".
واكدت القوات الروسية ان قواتها تواصل القيام بمهامها القتالية على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن المزاعم التي انتشرت نيابة عن يفغيني بريغوجين ليس لها أساس.
الا ان تقارير قالت ان موسكو وضعت خطة القلعة والتي تعني اعتقال زعيم قوات فاغنر ونشرت قواتها العسكرية في المدن الروسية خوفا من اي تمرد عسكري فيما دعا نائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا قوات فاغنر للعودة لمواقعها والالتزام بقرارات القيادة العامة للقوات.
واكدت التقارير الرسمية الروسية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على علم بالوضع الذي يدور حول مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف "تم إبلاغ الرئيس بوتين بكل الأحداث التي وقعت حول بريغوجين، ويجري اتخاذ الإجراءات الضرورية".
وكانت تقارير زعمت ان قائد شركة فاغنر يفغيني بريغوجين قد دعا الى تمرد ضد القوات الروسية وقد تم وضعه على لوائح الارهاب حيث تم قطع الاتصالات الرسمية معه ، وروجت التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الغربية ان يفغيني بريغوجين اعلن ان القوات الروسية استهدفت معسكرات التدريب الخلفية التابعة لوحدات فاغنر ومات الكثير من جنودنا، وان ما نقوم به ليس انقلابا عسكريا وإنما مسيرة لتحقيق العدالة، متوعدا بالانتقام بعد قصف الجيش الروسي مواقع لقواته وفق وصف النشطاء
وفي موجز الانباء بشأن القضية :
قائد فاغنر يتهم وزير الدفاع الروسي شويغو بانه أمر بإخفاء 2000 جثة من مقاتلي فاغنر في مشرحة
- تاس عن النيابة العامة الروسية: رفع قضية على قائد فاغنر بعد تحريضه على تمرد مسلح
- لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا: مزاعم قائد قوات فاغنر لا صحة لها ورفعنا قضية جنائية ضد قائد فاغنر بعد دعوته إلى التمرد المسلح
- قائد فاغنر: هذه الليلة سنحل قضية الخونة والمجرمين الذين أهانوا روسيا وهما وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان
- قائد فاغنر: شويغو سيشنق في الميدان الأحمر وسيدفن في الضريح مع لينين
- قائد فاغنر: : إلى كل الوطنيين الحقيقيين في روسيا انزلوا إلى الشوارع ستجدون الأسلحة
- قائد فاغنر وزير الدفاع #الروسي جاء خصيصاً إلى #روستوف لتنفيذ عملية تدمير قواتنا