الجيش السوداني: أرتال عسكرية لقوات الدعم تتجه نحو الخرطوم

البوابة - أكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، استمرار قوات الدعم السريع، بتحركاتها العسكرية، على الرغم من سريان هدنة الثلاثة أيام، مشيرة إلى تحركات لأرتال عسكرية تابعة لقوات الدعم نحو العاصمة.

وقالت القوات المسلحة، في بيان لها، إن الجيش رصد الكثير من الخروقات التي التي تقوم بها المليشيا المتمردة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالرغم من سريان الهدنة لمدة 72 ساعة، والتي تم التوصل إليها بوساطة سعودية أمريكية.

وأفاد البيان، باستمرار التحركات العسكرية للمتمردين داخل وخارج العاصمة ومحاولة إحتلال مواقع وتقييد تحركات المواطنين.

وأشار البيان، إلى أن قوات الدعم، تستغل الهدنة وتقوم بتحركات كثيفة نحو مصفي الجيلي، بهدف السيطرة على المصفي، لخلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل السودان.

وقال البيان، إن أرتالا عسكرية تتجه من غرب السودان، إلى ودبندة _ النهود، وصولا للعاصمة، بجانب أرتال أخرى قادمة من بابنوسة والمجلد لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق للخرطوم.

وأوضح البيان، أن المتمردين ينشرون القناصة فوق أسطح المباني في الخرطوم والولايات والأخرى، منوها إلى عمليات السلب والنهب لممتلكات المواطنين والتعرض للماره أثناء تحركاتهم.

وأكد البيان، تعرض البعثات الدبلوماسية لعمليات إطلاق نار، وكذلك تمركز قوات الميليشيا بالقرب من مقرات هذه البعثات وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية.

ونوه البيان، إلى طلب السفير الكوري، لإخلاء جوي لأفراد جاليته بسبب هجوم المتمردين على منزله.