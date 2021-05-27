الجيش السوداني: الأوضاع هادئة عند الحدود الشرقية مع إثيوبيا

أكد الجيش السوداني، الأربعاء، هدوء الأوضاع عند الحدود الشرقية مع إثيوبيا، نافيًا أنباءً تناقلتها العديد من وسائل الإعلام، واشارت لوقوع اشتباكات بينه وبين نظيره الإثيوبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإعلام العسكري التابع للجيش، الأربعاء، اطلعت عليه ” الأناضول” .

وكانت وسائل إعلام عربية قد أفادت أفادت بـ”وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي”.

وقال بيان الجيش ” انتشرت في بعض الوسائل الإعلامية أخبار تفيد باشتباكات عسكرية بمنطقة (باسنده) عند الحدود الشرقية”.

وأضاف ” نؤكد للجميع هدوء الأحوال وعدم حدوث أية اشتباكات وأن القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية”.

ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترًا أمنيا، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراضٍ قالت إنها تتبع لها في منطقة حدودية مع إثيوبيا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضيها، وهو ما تنفيه الخرطوم. (الأناضول)