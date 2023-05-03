الجيش السوداني: عناصر "الدعم السريع" يهربون من أم درمان

البوابة - اتهم الجيش السوداني، اليوم الاربعاء، قوات الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة، مشيرا إلى هروب أعداد كبيرة من تلك القوات من منطقة أم درمان باتجاه الغرب.

وقال الجيش، في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدعم السريع يخرق الهدنة في الأحياء السكينة، وأن محيط استاد الهلال بأم درمان، يشهد اعمال نهب للبنوك والمحال التجارية من قبل قوات الدعم.

الجيش السوداني: هروب أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع من #أم_درمان باتجاه الغرب

#العربية pic.twitter.com/DjXaubA645 — العربية (@AlArabiya) May 2, 2023

واضاف الجيش: "إن السفير الهندي أبلغه باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها."

كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أن مبنى الملحقية الثقافية لسفارة المملكة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعرض لعمليات تخريب ونهب.

وقالت وزارة الخارجية، إنه تم اقتحام المبنى صباح يوم أمس الثلاثاء، من قبل مجموعة مسلحة.

واضافت، إن ممتلكات الملحقية تعرضت للتخريب والنهب، حيث قام المسلحون بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وكذلك تعطيل أنظمة وخوادم الملحقية.

يأتي ذلك وسط اتهامات متبادلة قبيل الهدنة التي من المفترض أن تبدأ في الرابع من الشهر الجاري ولمدة 7 أيام.

واسفر القتال الذي اندلع في السودان، منذ 15 أيار الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، عن مصرع أكثر من 500 شخص، وإصابة الآلاف بجروح، في ظل ترجيحات بأن تكون الأعداد أكبر من ذلك بكثير.

كما شهد السودان، نزوح عشرات الآلاف من مناطق القتال والعاصمة الخرطوم، إلى مناطق وولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.