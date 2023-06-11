الجيش السوداني يشن هجوما واسعا في الخرطوم

تشهد العاصمة الخرطوم، منذ صباح اليوم الأحد، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إثر هجوم واسع شنه الجيش على جميع محاور وجبهات القتال، عقب انتهاء الهدنة.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية التابعة للجيش نفذت غارات مكثفة على مواقع قوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة.

وتؤكد وسائل الإعلام أن المعارك مستمرة في شرق النيل والكدرو في الخرطوم بحري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشارت إلى استمرار قصف المناطق جنوب شرق العاصمة باستخدام قذائف المدفعية الثقيلة، وأن هذا القصف تركز بالقرب من شارع الـ60 الذي يتواجد فيه قوات الدعم السريع.

وتشهد منطقة شرق النيل في العاصمة الخرطوم، تبادلا كثيفا لإطلاق النار، ووفقًا لمصادر فإن هناك تواجد لقوات مشاة تابعة للجيش السوداني في المنطقة.

وتأثرت حركة المواطنين وشهدت توقفًا جزئيًا في منطقة الحاج يوسف شرق النيل، حيث كانت الهدوء النسبي يسود المنطقة في الفترة السابقة.

وفي الوقت نفسه، قام الجيش السوداني بصد هجمات لقوات الدعم السريع التي استهدفت مقرات سلاح المدفعية في منطقة الشجرة جنوب العاصمة.

