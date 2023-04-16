الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

البوابه - فر الأحد، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من مخبأه بعد انسحاب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه، بحسب الجيش السوداني.

وأكد الجيش السوداني عبر بيان قتضب هروب ما وصفه بقائد المليشيا المتمردة حميدتي من مخبأه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه.

ولم يشير البيان إلى مكان المخبأ أو جهة هروبه.

وتضاربت أنباء بين إحكام سيطرة ونفوذ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أرض الواقع في ظل غياب المعلومات المؤكدة من الجانبين.

وشهدت العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي ومدن سودانية أخرى اشتباكات مسلحة متواصلة بين قوات الجيش السوداني و"الدعم السريع".

وقالت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، إنها تتعرض لهجوم من قبل طيران أجنبي مجهول الهوية، في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، فيما ارتفع عدد القتلى جراء المعارك في السودان، منذ أمس السبت، إلى 56 قتيلا وإصابة 595 شخص.

وحذرت "الدعم السريع" في بيان لها، من التدخل الأجنبي في شؤون السودان، كما طالبت الرأي العام الإقليمي والدولي بوقف هذا العدوان.

من جهة أخرى، ارتفع عدد قتلى الإشتباكات التي يشهدها السودان، منذ أمس السبت، إلى 56 قتيلا و 595 مصابا، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة في بيان لها على موقع "تويتر": "قتل 56 شخصا وأصيب 595"، مشيرة إلى أنه من بين القتلى عشرات العسكريين.

وأكدت اللجنة، وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المشافي والمراكز الصحية، بسبب صعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف



