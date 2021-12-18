الجيش السوداني يقسم الخرطوم قبيل مليونية ضد الانقلاب

اغلقت السلطات الولائية في العاصمة السودانية 6 جسور بهدف فصل مناطق الخرطوم عن بعضها ومحاولة افشال المليونية التي دعت اليها القوى الشعبية اليوم الاحد والتي ستتجه الى القصر الرئاسي

مليونية ضد النظام الحاكم

وبفعل الاغلاقات ستنفصل منطقة وسط الخرطوم عن مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، كما أغلق الجيش السوداني كل الطرق المؤدية لمحيط قيادته العامة، وبدأت قوات الشرطة التمركز في بعض الشوارع الرئيسية بالعاصمة الخرطوم.

وقد دعت لجان المقاومة السودانية، لمليونية مطلقة عليها اسم "مليونية تحرير الخرطوم"، رفضاً للانقلاب العسكري امتدادا لتظاهرات ليلية، في عدد من الأحياء في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث طاف شباب يحملون علم السودان عدداً من الأحياء، مرددين شعارات الثورة السودانية، للتذكير بمليونية الأحد

ذكرى اندلاع الثورة السودانية

وتصادف المليونية الذكرى الثالثة لاندلاع شرارة الثورة السودانية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، فيما تعد العاشرة من نوعها منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.