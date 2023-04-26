الجيش السوداني يكشف مكان عمر البشير

البوابة - علق الجيش السوداني، على الأنباء التي يتم تداولها بشأن هروب الرئيس السابق عمر البشير من سجن كوبر، مشيرا في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى مكان تواجده.

وقال الجيش: إن "الرئيس السابق عمر البشير، موجود في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة"، نافيا هروبه من سجن كوبر كما يشاع.

وأكد بيان القوات المسلحة، أنه قبل اندلاع التمرد، كان هناك العديد من متهمي 30 يونيو من العسكريين، المحتجزين بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة، بسبب ظروفهم الصحية.

واشار البيان إلى أن الإحتجاز في المستشفى، جاء بناء على توصية من قبل الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد.

وأوضح البيان، أن المستشفى يخضع لحراسة ومسئولية الشرطة القضائية.

وأفاد البيان، بأن المتهمين هم، عمر حسن أحمد البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح.

ونوه البيان، إلى احتجاز مدني واحد لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم بموجب توصية طبية من سلطات السجن، مبينا أن مسئولية حراسته تقع على الشرطة.

وشددت القوات المسلحة، على أنها تصدر هذه التوضيحات، منعا لما وصفته بالتضليل الإعلامي، الذي تمارسه بعض الجهات والأطراف.

وقال البيان، إن القوات المسلحة السودانية، سيبقى موقفها واضحا، برفضها القاطع لأي محاولات يائسة لربط ما يجري بالسجون بأي مزايدة على موقفها الوطني.

وخلفت المعارك التي استمرت على مدار 11 يوما، أكثر من 495 قتيلا وما يزيد على 4 آلاف جريح، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فيما أشار رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتيس، إلى اشتداد المعارك في محيط "مواقع استراتيجية" في العاصمة الخرطوم بما في ذلك المطار الدولي.