الجيش السوداني ينسحب من محادثات جدة

اعلنت قررت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية انسحابها من المحادثات الجارية في جدة، مع قوات الدعم السريع والتي تتم برعاية اميركية وسعودية والتي توصلت الى هدنة لمدة خمسة ايام قبل يومين

وقال الجيش السوداني في تعميم صادر عنه ان الانسحاب "بسبب عدم إلتزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الإتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة"

القيادة العامة للقوات المسلحة

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣م

تعميم

قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم إلتزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الإتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.



مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة pic.twitter.com/NAKRlcEkYB — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 31, 2023

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد اعلنتا اول امس عن هدنة في السودان لمدة خمسة ايام وذكرت المصادر ان كلا الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار ومناقشة هدنة دائمة في البلاد

وقالت تقارير ومسؤولين في الرياض ان قوات البرهان علّقت مشاركتها في محادثات وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية.