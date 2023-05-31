الجيش السوداني ينسحب من محادثات جدة

اعلنت قررت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية انسحابها من المحادثات الجارية في جدة، مع قوات الدعم السريع والتي تتم برعاية اميركية وسعودية والتي توصلت الى هدنة لمدة خمسة ايام قبل يومين
وقال الجيش السوداني في تعميم صادر عنه ان الانسحاب "بسبب عدم إلتزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الإتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة"
وكانت السعودية والولايات المتحدة قد اعلنتا اول امس عن هدنة في السودان لمدة خمسة ايام وذكرت المصادر ان كلا الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار ومناقشة هدنة دائمة في البلاد
وقالت تقارير ومسؤولين في الرياض ان قوات البرهان علّقت مشاركتها في محادثات وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية.