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الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على الطريق بين خناصر وتل الضمان بريف حلب

الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على الطريق بين خناصر وتل الضمان بريف حلب
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