الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على الطريق بين خناصر وتل الضمان بريف حلب

دبابة للجيش السوري في ريف حلب

حرر الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة الطريق بين خناصر وتل الضمان وجبل الاربعين في ريف حلب الجنوبي، بعد سيطرتهم على القرى الواقعة على جانبيه.

الجيش وحلفاؤه حرروا بلدة تل الضمان وسيطروا على 20 قرية في المنطقة بينها الحاجب والصفا وأم جرن والزراعة وبرج الرمان جنوب مدينة السفيرة، وذلك بعد معارك مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة معها.

كما أعلن الاعلام الحربي تحرير الجيش السوري وحلفاؤه جبل المدور ووادي الصنوع و5 قرى أخرى هي النعمانية وبويضة صغيرة ومشرفة البويضتين وبويضة كبيرة والواجد.

وفي السياق أعلن الاعلام الحربي مقتل أبو نادر العص، وهو مسؤول المعارك الأخيرة التي شنتها الفصائل المسلحة على محور إدارة المركبات بنيران الجيش السوري في محيط مشفى الشرطة في حرستا بغوطة دمشق الشرقية.

كما قتل قسورة ملاحم، القيادي السابق في جماعة "جند الأقصى" وأحد المسؤولين الحاليين في "جند الملاحم" التابع لتنظيم القاعدة بنيران الجيش السوري بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وبثّ الاعلام الحربي مشاهد للسيطرة على تل الضمان.