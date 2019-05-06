الجيش السوري يتقدم في ريف حماة ويسيطر على 3 قرى

أفادت مصادر عسكرية سورية، بتقدم وحدات من الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي، واستعادتها السيطرة على قرى البانة وتل عثمان وتل الصخر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدات من الجيش السوري استهدفت اليوم الاثنين نقاط انتشار وتحصينات الإرهابيين في المغير وكفرنبودة بريف حماة، وسط تقدمها المتواصل في ريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر عسكري أن أكثر من 60 فصيلا إرهابيا مسلحا يحتشدون بين ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي ويشنون اعتداءات على المدنيين ونقاط تابعة للجيش.

وكانت وحدات من الجيش دمرت أمس الأحد أوكارا ومنصات إطلاق صواريخ لإرهابيي "جبهة النصرة" في اللطامنة والزكاة والصهرية والعمقية والحواش والقرقور بريف حماة الشمالي الغربي وفي بلدتي الفطيرة واحسم بريف إدلب الجنوبي