الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لجبهة النصرة شمال حماة

مقاتلون من المجموعات المسلحة شمال حماة/ أرشيفية

أحبطت وحدات الجيش السوري، اليوم السبت، محاولة تسلل مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي باتجاه أحد نقاطه بشمال غربي مدينة السقيلبية في محافظة حماة السورية.