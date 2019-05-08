الجيش السوري يدخل أبرز معاقل المعارضة في ريف حماة الشمالي

أعلنت الجيش السوري اليوم الأربعاء، اقتحام بلدة كفرنبودة أبرز معقل للمعارضة في ريف حماة الشمالي، بينما تقول المعارضة إنها كسرت الهجوم وقتلت العشرات من عناصر القوات الحكومية.

وقال قائد ميداني يقاتل مع قوات النظام: “بدأت قوات الجيش السوري عملية اقتحام بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي الغربي بعد معارك تمهيد ناري جوي ومدفعي طول الليل الماضي على مواقع المسلحين ونقاط تحركهم “.

وأكد القائد الميداني: “دخلت القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها بلدة كفرنبودة وتجري الآن معارك عنيفة في احياء المدينة وسط قصف جوي ومدفعي على مواقع المسلحين”.

من جانبه، أقر قائد عسكري في الجبهة الوطنية بدخول قوات النظام والمجموعات الموالية لها بلدة كفرنبودة ، قائلا: “دخلت القوات الحكومية الحي الغربي من البلدة وتدور الآن معارك عنيفة مع القوات الحكومية وأن عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية سقطوا في حرب الشوارع بعد أن حيد سلاح الجو”.

وأكد القائد العسكري ” تدمير دبابتين وعدد من السيارات المزودة برشاشات، كما يشهد محور تل الصخر أعنف الاشتباكات”.

وكانت قوات النظام السوري سيطرت أمس على قرية الجنابرة وتل عثمان بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة. (د ب أ)