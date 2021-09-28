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الجيش السوري يدخل قرى حوض اليرموك غربي درعا (صور)

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:25
جندي سوري
جندي سوري في منطقة حوض اليرموك الحدودية مع الأردن

دخلت قوة من الجيش السوري والشرطة العسكرية بلدة تسيل في منطقة حوض اليرموك غربي مدينة درعا، الحدودية مع الأردن ومنطقة الجولان المحتل، وذلك ضمن اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة السورية.

وسوّت الجهات المختصة في سوريا، منذ يومين، أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في قرى وبلدات ضمن منطقة حوض اليرموك، في ريف درعا الغربي، وذلك في مركز تسوية أقامته في إعدادية البنات في بلدة الشجرة، استكمالاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية.

وكانت وحدات من الجيش السوري دخلت إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم الوطني، في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن وافقت اللجنة المركزية وممثلو "عشائر درعا البلد" في 5  أيلول/سبتمبر، على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية.

والاتفاق يقضي بتثبيت حواجز عسكرية داخل أحياء درعا البلد، وتسليم الأسلحة، وإجراء تسوية لأوضاع المسلَّحين المحليين، وإخراج رافضي الاتفاق.

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