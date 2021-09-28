الجيش السوري يدخل قرى حوض اليرموك غربي درعا (صور)

دخلت قوة من الجيش السوري والشرطة العسكرية بلدة تسيل في منطقة حوض اليرموك غربي مدينة درعا، الحدودية مع الأردن ومنطقة الجولان المحتل، وذلك ضمن اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة السورية.

وسوّت الجهات المختصة في سوريا، منذ يومين، أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في قرى وبلدات ضمن منطقة حوض اليرموك، في ريف درعا الغربي، وذلك في مركز تسوية أقامته في إعدادية البنات في بلدة الشجرة، استكمالاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية.

من تثبيت وحدات من #الجيش_العربي_السوري مزيداً من النقاط العسكرية في أطراف قرية معرية جنوب غرب #حوض_اليرموك أقصى الشمال الغربي لمحافظة #درعا على الحدود مع #الأردن (جنوباً) وعلى تخوم #الجولان المحتـ.ـل (غرب وجنوب غرب) وذلك وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة pic.twitter.com/zdQZsarl9F — سانا عاجل (@SanaAjel) September 28, 2021

وكانت وحدات من الجيش السوري دخلت إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم الوطني، في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن وافقت اللجنة المركزية وممثلو "عشائر درعا البلد" في 5 أيلول/سبتمبر، على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية.

والاتفاق يقضي بتثبيت حواجز عسكرية داخل أحياء درعا البلد، وتسليم الأسلحة، وإجراء تسوية لأوضاع المسلَّحين المحليين، وإخراج رافضي الاتفاق.