الجيش السوري يدمر تحصينات ل"النصرة" في ريف حماة

دمرت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة بضربات مركزة أوكارا وتحصينات للإرهابيين ضمن ردها على خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفادت وكالة سانا بأن "وحدة من الجيش نفذت ضربات دقيقة على أوكار وتجمعات لتنظيم "جبهة النصرة" في بلدة قلعة المضيق بالريف الشمالي، ما أسفر عن القضاء على العديد من إرهابييه وتدمير مواقع محصنة وأسلحة وذخيرة".

وفي ريف إدلب الجنوبي دمرت القوات السورية "برمايات مكثفة أوكارا لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في بلدة الهبيط وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين".

وقضت وحدات من الجيش السوري، أمس الأربعاء، على عربة مفخخة تابعة للمجموعات الإرهابية على أطراف بلدة كفر نبودة في ريف حماة وأوكار وعتاد وذخيرة لإرهابيي "جبهة النصرة" وأوقعت بينهم قتلى ومصابين في قرية الهبيط بريف إدلب.