الجيش السوري يستعد لدخول "الرقة"

نقلت مصادر عسكرية توضيحا مفاده أن الجيش السوري لم يدخل مدينة الرقة بعد، إنما عزز تحصيناته حولها وأعاد انتشاره في النقاط العسكرية للفرقة 17.

وسبق أن أفادت وكالة "سبوتنيك" اليوم نقلا عن مصدر ميداني بأن طلائع الجيش السوري دخلت مدينة الرقة وثبتت بعض نقاط المراقبة فيها.

من جانبه، نفى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الانباء حول تقدم قوات الجيش السوري في الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة الرقة، الواقعة تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

وتزامنا مع تحركات الجيش السوري في ريف الرقة ومناطق أخرى في شمال البلاد، فرضت الإدارة الذاتية، التي يقودها الأكراد، حظر تجول في مدينة الرقة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا من اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر، وذلك "حفاظا على المصلحة العامة وللضرورات الأمنية"، حسب بيان الإدارة.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول في حزب البعث بالرقة السورية أن القوات الحكومية باتت جاهزة للدخول إلى المدينة، مشيرا إلى أن ذلك قد يحصل في أي لحظة