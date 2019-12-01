الجيش السوري يستعيد السيطرة على 3 قرى جنوب إدلب

استعاد الجيش السوري السيطرة اليوم الأحد على 3 قرى جديدة في ريف إدلب في شمالي البلاد، بعد معارك عنيفة مع عناصر "جبهة النصرة"، وتم تصفية 4 من القوقازيين المنتمين للتنظيم الإرهابي.

وقال مصدر عسكري: إن الجيش العربي السوري استعاد السيطرة على قرى أعجاز، اسطبلات، رسم الورد، بعد معارك عنيفة مع "جبهة النصرة" حيث بلغت خسائر الفصائل الإرهابية عشرات القتلى، بينهم 4 قياديين من القوقاز.

وذكرت مواقع معارضة سابقا أن "الجيش الوطني السوري" المعارض سيطر السبت على 4 قرى بمحافظة إدلب في شمال غربي البلاد، سروج واسطبلات ورسم الورد وأعجاز الواقعة جنوبي إدلب، بعد أن كانت تحت سيطرة الجيش السوري.

وتستمر الاشتباكات بين الطرفين "الفصائل المسلحة" والجيش العربي السوري في قريتي كراتين ومغارة ميرزا الواقعة في المحافظة نفسها.

أما في شرق البلاد، فتمكنت وحدات من الجيش السوري من دخول صوامع حبوب العالية بريف رأس العين الجنوبي، على طريق الحسكة – حلب الدولي، شمال شرقي سوريا.