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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة بريف القنيطرة (صورة)

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2019 - 12:27
إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في جبل الشيخ
إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في جبل الشيخ

أعلنت مصادر أمنية سورية أن الجهات المختصة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي.

ونقلت وكالة "سانا" اليوم السبت عن مصدر لم تذكر هويته أن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة، رصدت الطائرة المسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي وقامت بإسقاطها.

وأوضح المصدر أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها


 

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