الجيش السوري يسيطر على بلدات جديدة بريف حماة

استعادت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، السيطرة على بلدات الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات بريف حماة الشمالي

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا": "بعد معارك ضارية، تمكنت القوات المكلفة بتنفيذ المهمة من دك تجمعات الإرهابيين واقتحام معاقلهم الأكثر تحصينا ومقراتهم القيادية واستعادة السيطرة على كل من (بلدة الصخر-تل الصخر-صوامع الجيسات)".

وفرضت وحدات من الجيش السوري، أمس الأربعاء، السيطرة الكاملة على بلدتي الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي، بعد معارك عنيفة مع المسلحين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد

وكانت وحدات من الجيش السوري تصدت لهجوم كبير على اتجاه محور الزكاة – حصرايا في ريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد، وفقا للوكالة السورية

وقال مصدر إن "التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي قامت اعتبارا من الساعة 23:00 يوم أمس (الثلاثاء) بزج أعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة وشن هجوم على اتجاه الزكاة – حصرايا ما اضطر قواتنا العاملة هناك إلى الانسحاب من بعض مواقعها المتقدمة".

وأضاف المصدر أنه "تم صد الهجوم والانتقال إلى الهجوم المعاكس وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد أن كبدت قواتنا الإرهابيين خسائر كبيرة في المعدات والأفراد"